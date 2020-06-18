واشنطن 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسأكد الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، أن المنتجات الطبية‭ ‬اللازمة لمكافحة فيروس كورونا وأي تفشيات في المستقبل، يجب أن تصنع محلياً، معرباً عن تأييده زيادة الرسوم الجمركية على تلك المنتجات.وقال لايتهايزر، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي اليوم: إنه لا يؤيد خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الطبية الضرورية مثلما اقترح الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، مشيرًا إلى أن ذلك سيزيد من انتقال الإنتاج إلى الخارج.كما أوضح الممثل التجاري الأمريكي، أن مسؤولين صينيين أكدوا تعهدهم بشراء المزيد من البضائع والخدمات الأمريكية بحسب ما جرى الاتفاق عليه بموجب اتفاق التجارة المرحلة 1 بين الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أنه جرى تسجيل مشتريات بنحو عشرة مليارات دولار حتى الآن.وأبلغ لايتهايزر أعضاء لجنة الموازنة الأمريكية بمجلس النواب، أن الصين اشترت قطناً أمريكياً بحوالي مليار دولار، منذ دخول اتفاق التجارة حيز التنفيذ في فبراير الماضي.// انتهى //03:03ت م0277