بكين 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأعلنت الصين اليوم الخميس تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن السلطات الصحية في الصين أن من بين هذه الحالات هناك 4 حالات لوافدين من الخارج.وأوضحت أن معظم الحالات المسجلة (21 حالة) كانت في العاصمة بكين ، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس.// انتهى //06:14ت م0003