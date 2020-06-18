كانبيرا 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن ارتفاع معدل البطالة في أستراليا إلى 7.1% في شهر مايو الماضي مقارنة بنسبة 6.2% في شهر أبريل الذي سبقه.واشار البيان ان الاقتصاد الاسترالي خسر اكثر من 227 ألف وظيفة في شهر مايو الماضي.واوضح البيان ان هذا هو أعلى معدل للبطالة تم تسجيله في استراليا منذ شهر أكتوبر 2001م.// انتهى //06:14ت م0006