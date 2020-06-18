الرياض 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 84 قاضياً.القيادة تهنئ رئيس سيشل بذكرى يوم الدستور.السجن 194 سنة لـ 28 متهماً بغسل أموال.فيصل بن مشعل يطلع على مبادرة «رفق».. ويرأس لجنة مكافحة سوسة النخيل.أمير منطقة تبوك لخريجي جامعة فهد بن سلطان: دفعتكم الأميز.الأمم المتحدة تعترف بجهود التحالف في حمايـة أطفـال اليـمن.الربيعة أمام منتدى هلسنكي: المملكة قادت مبادرات عالمياً وإقليمياً للتخفيف من آثار كورونا.المجلس الأعلى للقضاء يوافق على رفع معيار الدعاوى اليسيرة."صندوق التنمية" أداة دعم جديدة ستسهم في حضور مشروعات مستقبل سياحة المملكة.بعد الحكم لصالح المملكة في قضية حقوق الملكية الفكرية .. قطر وأبواقهـا المـأجورة في محاولـة يائسة لتزييف الــواقع.«البيئة»: المملكة كافحت التصحر وعززت تنمية الغطاء النباتي.كورونا.. بؤرة إصابات جديدة تقلق سلطات بكين.انتشار «كوفيد 19».. إهمال أم عمل مدبر؟!.بومبيو يعلن دخول «قانون قيصر» حيز التنفيذ.نتنياهو يعدّل مخططه.. ضمٌ على مرحلتين والمستوطنات في عمق الضفة أولاً.كتاب بولتون يتصدر المبيعات قبل طرحه.. والبيت الأبيض يتحرك لمنعه.الصين والهند تتفقان على «تهدئة التوتر».// يتبع //06:59ت م0007