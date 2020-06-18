إسلام آباد 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إعلان الجيش الباكستاني عزمه على مواصلة إحباط التصميمات الهندية في إقليم جامو وكشمير، والكشف عن استهدافها للمدنيين الأبرياء في إقليم كشمير، ودعمها للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي حذر من مساعي الهند إلى دفع المنطقة نحو عدم الاستقرار من خلال إثارتها للخلافات الحدودية مع الدول المجاورة.وأشارت إلى تحذير رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بمعاقبة الذين يخالفون الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.وأخبرت عن إغلاق السلطات الباكستانية العديد من المناطق في أنحاء البلاد بعد إقرارها بؤراً لتفشي وباء كورونا.سياسياً تطرقت إلى إعلان حزب بلوشستان الوطني عن إنهاء تحالفه مع حزب الإنصاف الباكستاني الحاكم.وعرجت إلى تصميم باكستان والصين على سرعة تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك رغم محاولة بعض القوى الإقليمية عرقلة هذا المشروع.أفغانياً تناقلت صحف باكستان مقتل ما لا يقل عن 17 من أفراد الجيش والأمن في هجمات لمسلحين في إقليمين أفغانيين.وأخبرت كذلك عن إلقاء الشرطة الأفغانية القبض على 4 أعضاء من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم واحد من قادة التنظيم الكبار بمقاطعة كونار شرقي أفغانستان.كما اهتمت في الشأن الإقليمي بإعلان الصين عن توصلها إلى اتفاق مع الهند على خفض التصعيد العسكري القائم عند الحدود بينهما، على خلفية اشتباك أودى بأرواح 20 عسكريا على الأقل من الجانب الهندي.// انتهى //07:06ت م0008