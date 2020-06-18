المدينة المنورة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد.وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً و تستمر حتى السابعة مساءً.// انتهى //08:56ت م0013