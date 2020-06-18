بيروت 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمشاورات الجارية بين الفرقاء المعنيين بشأن التحضير للحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس اللبناني ميشال عون في 25 من الشهر الجاري في ظل بروز مواقف لشخصيات سياسية بارزة معارضة لهذا الحوار.وتحدثت عن إعلان السلطات العراقية أمس سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، حيث مقر السفارة الأميركية، في خامس هجوم من نوعه خلال عشرة أيام.وأخبرت صحف الخميس عن إعلان الولايات المتحدة أمس مجموعة أولى من العقوبات على 39 شخصا أو كيانا على ارتباط بالنظام السوري بينهم بشار الأسد وزوجته أسماء التي طالتها عقوبات أمريكية للمرة الأولى.ولفتت الانتباه إلى إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس أن أوروبا في طريقها للخروج من الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.وتطرقت إلى إعلان وزارة الجيوش الفرنسية أمس أن سفينة فرنسية تشارك في مهمة لحلف الأطلسي في البحر المتوسط تعرضت مؤخرا لعمل عدواني للغاية من قبل زوارق تركية.وأشارت صحف لبنان إلى تهديد كوريا الشمالية أمس بتعزيز وجودها العسكري في المواقع السابقة للتعاون بين الكوريتين غداة تفجيرها مكتب الارتباط مع كوريا الجنوبية.// انتهى //09:43ت م0016