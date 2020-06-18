القاهرة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الصينية الإفريقية المصغرة عبر الفيديو كونفرانس، ومطالبته بضرورة توفير الموارد والتمويل اللازم لحماية القطاع الطبي في إفريقيا ومساعدته على مواجهة جائحة فيروس كورونا.وأشارت الصحف إلى استمرار الخلافات في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول الصياغة القانونية لقواعد ملء السد، وتأكيد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي أن المفاوضات لم تحقق تقدما يذكر بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة في الشقين القانوني والفني.ونوهت إلى أن وزارة الصحة أعلنت أمس عن تسجيل 1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 84 حالة، وخروج 411 متعافي من المستشفيات، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين المسجلين في مصر إلى 49219 من بينهم 13141 حالة تعافت وخرجت من المستشفيات و1850 وفاة.وسلطت الصحف الضوء على إعلان منظمة الصحة العالمية عن عزمها تحديث الإرشادات الخاصة بعلاج فيروس كورونا بعد ظهور نتائج التجارب السريرية في بريطانيا لعقار "ديكساميثازون" ونجاحه في انقاذ حياة أصحاب الحالات الحرجة.ولفتت الصحف الانتباه إلى احتجاج كل من فرنسا واليونان وقبرص على الاستفزازات التركية في منطقة شرق المتوسط لتسببها في تعريض الأمن الأوروبي للخطر بإرسال مقاتلين إلى ليبيا والقيام بأنشطة غير قانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدول المنطقة.وأخبرت عن فرض الولايات المتحدة الأمريكية أمس سلسلة عقوبات اقتصادية جديدة على الحكومة السورية مع دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ منوهة إلى أن القانون يعد ورقة الضغط الأخيرة لواشنطن لدفع الحكومة السورية إلى العودة لطاولة المفاوضات.وتحدثت عن توقيع الرئيس الأمريكي أمر تنفيذي لإصلاح محدود في جهاز الشرطة بحظر اللجوء إلى وضعية الخنق في التعامل مع المشتبه بهم، وذلك في محاولة لامتصاص غضب الشارع الأمريكي المشتعل منذ مقتل جورج فلويد في نهاية شهر مايو الماضي.// انتهى //09:55ت م0020