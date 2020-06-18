بغداد 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم ، توجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتنفيذ سلسلة من الاجراءات لإصلاح المنظومة الأمنية والتحقيق بالهجمات الصاروخية المتكررة التي تستهدف أمن المطارات والقواعد العسكرية والمنطقة الخضراء ، منوهةً بتأكيد الكاظمي خلال اجتماع أمني عقد أمس تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة المخربين.وتناولت الاجتماع الطارىء الذي عقده مجلس الأمن الوطني العراقي برئاسة الكاظمي الليلة الماضية ، والذي كرس لمناقشة الأوضاع العامة ومستجدات الأحداث الأمنية في البلاد .وعرجت الصحف على الوضع الوبائي الناجم عن تفشي فيروس كورونا في العراق ، مشيرةً إلى تسجيل العراق الليلة الماضية ، أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي الوباء بـ" 1554" إصابة مؤكدة.وأخبرت عن قرب تشيد مستشفيات كبيرة في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين بفايروس كورونا ، منوهةً بالالتزام بالحظر الصحي وأنه مسؤولية الجميع وليس الحكومة وحدها .وتطرقت الصحف إلى ظاهرة إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة التي يوجد لها مثيل من الانتاج المحلي ، مشيرةً إلى اتهام لجنة الزراعة النيابية .// انتهى //10:56ت م0031