الخرطوم 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ، على إعلان مجلس الأمن والدفاع السوداني أمس ، تمديد حظر التجوال بصورته الحالية لعشرة أيام إضافية ابتداءً من يوم غدٍ مع فترة سماح بالحركة داخل الأحياء من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.وعرجت الصحف على مطالبة الوفد السوداني لمباحثات سد النهضة الأثيوبي إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاثة للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاثة.ولفتت الانتباه إلى تحذير وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس ، من أن المنطقة تقف على مفترق طرق ، فإما سلام عادل عن طريق حل الدولتين، وإما صراع طويل وهو نتيجة حتمية لقرار إسرائيل ضم أراضي واسعة من الضفة الغربية المحتلة.ونقلت عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس قولها ، أن أوروبا في طريقها للخروج من الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.// انتهى //10:58ت م0033