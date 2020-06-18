بغداد 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية الرسمية بسقوط أربعة صواريخ " كاتيوشا" الليلة الماضية داخل المنطقة الخضراء ببغداد دون خسائر بشرية أو أضرار مادية.وأوضحت في بيان صحفي مقتضب أن القوات الأمنية العراقية عثرت على منصة إطلاق الصواريخ قرب معسكر الرشيد جنوب العاصمة بغداد.ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من إعلان مجلس الأمن الوطني العراقي في اجتماع عقده أمس برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ,رفضه إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي, منوها باتخاذ إجراءات خاصة لمنع تكرارها.// انتهى //11:07ت م0036