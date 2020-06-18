المدينة المنورة 26 شوال 1441هـ الموافق 18 يونيو 2020م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة أمس اجتماعاً افتراضياً "عن بعد", لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي القادم 1442هـ.واستعرض الاجتماع برئاسة مدير تعليم المنطقة الدكتور ناصر بن عبدالله العبدالكريم مؤشرات الاستعدادات الوزارية من واقع المخصّص والمستلم من برنامج أمانة التعليم الوزاري, والمؤشرات المتعلقة بالكتب الدراسية والتجهيزات والمباني, وتقارير تسليم الشهادات لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية, والاختبارات التحصيلية, واختبارات الإعادة والدور الثاني, إضافة إلى استعدادات إدارات الشؤون المدرسية لبداية العام الدراسي القادم على ضوء الظروف الراهنة, وتقرير عن الخطة الاحترازية لعودة الموظفين.// انتهى //11:08ت م0037