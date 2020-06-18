جيزان 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أمس، محاضرة بعنوان: (طاعة ولي الأمر من أسباب الأمن والأمان)، وذلك عبر البث المباشر لتطبيق زووم، حيث بلغ عدد الحضور فيها (375) مستمعة.وتناولت المحاضرة مفهوم الأمن ودوره البنّاء في صناعة المجتمع بإتمام مصالحه، وردع كل ظالم، ووجوب طاعة ولي الأمر والالتزام بجماعة المسلمين، ودور الأمن الفعّال في توحيد الصف.ويأتي تنظيم هذه المحاضرة ضمن برنامج (لحمة وطن2) النسائي الذي ينظمه الفرع ويستمر لمدة خمسة أيام، ويشارك فيه عدد من الداعيات عن بعد، عبر البث المباشر لأحد التطبيقات المرئية عند الساعة السابعة مساء، وذلك في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة.// انتهى //11:09ت م0038