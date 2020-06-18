رم الله 26شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث ، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم ، عن تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا ، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 745.وأبرزت الصحف الفلسطينية إدانة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك .وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 11 مواطنا من الضفة بينهم فتية.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإدانة جامعة الدول العربية، إعلان رئيس حكومة الاحتلال إقامة مستوطنة "رامات ترامب" في الجولان العربي السوري المحتل، والتي جاء اسمها تكريما للرئيس الأمريكي ترامب بعد توقيعه على مرسوم اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل .وأوردت صحف فلسطين وصف رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قرار الرئيس دونالد ترمب، حول سلوك الشرطة، بأنه "محزن وخطير وأقل مما هو مطلوب، لمكافحة وباء الظلم العنصري ووحشية الشرطة، التي تقتل مئات الأميركيين السود".ونشرت صحف هذا اليوم دعوة جمهورية كينيا، إسرائيل إلى احترام سيادة ووحدة أرض الدولة الفلسطينية وحقوقها غير القابلة للتصرف.وتحدثت صحف فلسطين عن أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، والتي بينت ، أن الفيروس أودى بحياة 445.158 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، نحو 8 ملايين، و249 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد 4 ملايين و 299 ألف مريض.ورصدت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:11ت م0039