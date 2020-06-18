جازان 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، تنظيم العديد من المحاضرات الوعظية التي يلقيها عدد من الدعاة عن بعد، وتبث مباشرة عبر إذاعة "زدني" العلمية عند الساعة العاشرة مساء، حيث ألقى يوم أمس الأول جابر بن علي مهجري محاضرة بعنوان: (أهمية الصحبة الصالحة)، بعد ذلك ألقى يوم أمس الأربعاء خالد بن أحمد نمازي محاضرة شرح فيها حديث (إنما السعيد لمن جُنِّب الفتن).وفي يوم الأحد التاسع والعشرين من الشهر الجاري، يلقي فهد بن يحيى جحفلي محاضرة بعنوان: (عواقب الصبر)، كما يلقي في نفس اليوم محمد بن زيد مدخلي محاضرة بعنوان: (أسباب محبة الله للعبد).وفي غرة شهر ذي القعدة القادم يلقي أحمد بن محمد عريشي محاضرة بعنوان: (حقوق الجار وخطورة أذاه)، وفي اليوم الثالث منه يلقي الشيخ فيصل بن سعود العنزي محاضرة بعنوان: (صور من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه)، وتختتم هذه المحاضرات في اليوم الخامس من الشهر ذاته حيث يلقي أحمد بن علي زريعي محاضرة بعنوان: (خطورة السحر).وتأتي هذه المحاضرات ضمن المناشط الدعوية التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //11:26ت م0042