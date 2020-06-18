عرعر 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صبيح بمناسبة انتهاء فترة عمله رئيساً للفرع بالمنطقة.وأعرب سموه عن شكره لرئيس نيابة المنطقة على جهوده خلال الفترة الماضية, متمنياً له التوفيق .// انتهى //11:33ت م0044