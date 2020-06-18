جازان 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسواصلت أمانة منطقة جازان وبلدياتها من إجراءاتها الاحترازية والرقابية على المحال التجارية والمنشآت، لضمان تقيّد أصحابها بشروط الصحة والسلامة العامة، والرقابة على المواد التموينية المعروضة.وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن الأمانة دفعت بالمزيد من الفرق البيئية والرقابية والصحية الميدانية، وذلك ضمن جولات صباحية ومسائية، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات ومراقبة المحال.وبين أن تلك التدابير والإجراءات الوقائية بثت حالة من الارتياح لعام لدى المواطنين والمقيمين بالمنطقة، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيدها الله - لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي عززت سبل الحماية من انتشار الفيروس على نطاق واسع.// انتهى //12:31ت م0059