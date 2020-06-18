نجران 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران أمس 634 جولة تفتيشية للرقابة على الأسعار لدى قطاع التجزئة، والقطاعات التموينية للتحقق من عدم مخالفة السلع والمنتجات وسياسة البيع للأنظمة التي تطبقها الوزارة.وتواصل الفرق الرقابية جولاتها الميدانية على مدار الساعة للتأكد من عمل المحال والمراكز التموينية بالمنطقة وتقديمها الخدمات للمستهلكين، وتكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وضبط المخالفين وتطبيق النظام بحق مخالفي انظمة الوزارة.ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى تقديم البلاغات والشكاوى في حال رصد أية ملحوظات أو مخالفات تجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".// انتهى //12:44ت م0061