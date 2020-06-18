الرباط 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مع العاهل المغربي الملك محمد السادس للاطمئان على صحته بعد العملية الجراحية التي أجريت له في القلب وتكللت بالنجاح ، كما أبرزت الاتصال المماثل الذي أجراه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالعاهل المغربي للاطمئنان على صحته.وتابعت الصحف الوضعية الوبائية بالمغرب، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 8997 مصاب إلى حدود السادسة من مساء أمس، وارتفاع عدد الوفيات إلى 213 حالة منذ بداية تفشي الوباء في مارس الماضي.وتطرقت الصحف إلى إطلاق المغرب بالامم المتحدة بنيويورك، "نداءا للعمل من أجل دعم الاستجابة الإنسانية في مكافحة وباء كوفيد-19"، حصل، على دعم قياسي من 171 دولة وذلك في مبادرة للتعامل مع الآثار الوخيمة على العمل الانساني وعلى الفئات التي تعيش أزمات إنسانية.وعلى الصعيد الدولي، أخبرت الصحف عن المعطيات الجديدة بخصوص تفشي وباء كورونا عبر العالم، مشيرة إلى أن الحصلية تخطت 8 ملايين إصابة و443 ألف حالة وفاة.على صعيد آخر، تابعت الصحف فصول التوغل العسكري التركي شمال العراق،مبرزة إعلان وزارة الدفاع التركية، أن جنودها وصلوا إلى منطقة هفتانني شمال العراق.// انتهى //12:47ت م0064