الرياض 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسعقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، ورشة عمل متخصصة بعنوان "رؤية المملكة 2030 ودور الفروع في تنفيذها", بمشاركة "26" من مساعدي مديري العموم والمسؤولين بفروع الوزارة في مناطق المملكة، وذلك من خلال البث المباشر عن بعد عبر التقنيات الحديثة.واستعرضت الورشة العديد من الموضوعات حول رؤية المملكة 2030 وأهدافها الاستراتيجية، كما تم تقديم مادة علمية عن الرؤية وحوكمتها، وانعكاس أهدافها على الوزارة وفروعها، ولمحة عن الإطار الاستراتيجي للوزارة، ودور الفروع في تنفيذ مبادرات رؤية المملكة 2030 كونها الذراع التنفيذي للوزارة، كما دارت العديد من النقاشات والمداخلات حول محتوى المادة.وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع "التدريب عن بعد" الذي دشنه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مؤخراً؛ بهدف تحديث وتطوير منظومة العمل الإداري بالوزارة، بما يواكب أحدث النظريات والتقنيات الإدارية والخدمات المستدامة للمستفيدين.// انتهى //12:48ت م0065