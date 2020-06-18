الجزائر 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واستحدثت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم عن مشاركة الرئيس عبد المجيد تبون في القمة الصينية الأفريقية عبر تقنية الفديو ، مبرزًا تجاوز الجزائر مرحلة الخطر لجائحة فيروس كورونا المستجد بفضل التعاون الثنائي والتنسيق بين البلدين لمجابهة الوباء وطرق الوقاية منه.ونوهت إلى تسجيل وزارة الصحة أمس 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 حالة، وخروج 101 متعافي من المستشفيات، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 11268 من بينهم 7943 حالة شفاء وخرجت من المستشفيات و799 وفاة.وأشارت صحف الخميس إلى دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة للانخراط في مسار تسوية الأزمة الليبية بواسطة استخدام نفوذها من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والعودة للمفاوضات.وتطرقت صحف الجزائر إلى فرض الولايات المتحدة الأمريكية أمس حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على سوريا مع دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ، لدفع النظام السوري للعودة الى المفاوضات.// انتهى //12:49ت م0066