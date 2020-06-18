الرياض 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسنفذت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض حملة للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي يوافق الرابع عشر من يونيو بالتعاون مع بنك الدم الاقليمي بالرياض.وشارك منسوبي الهيئة في حملة التبرع بالإضافة إلى المتطوعين تحت مظلة الهيئة، والقسم النسائي، حيث تم جمع أكثر من (40) كيس دم خلال هذه الحملة التي استمرت لمدة ثلاث أيام.وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الحملة من ضمن مسئوليتها الإنسانية ومبادرتها التي تسهم في عملية دعم بنوك الدم في الرياض من خلال هذه الحملات حيث يعد اليوم العالمي للتبرع بالدم فرصة لإطلاق هذه الحملة.// انتهى //12:51ت م0067