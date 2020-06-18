حائل 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة المُعين حديثًا الدكتور منذر بن عبدالله إبراهيم البليهد.وهنأ سمو أمير منطقة حائل الدكتور البليهد بمناسبة تعيينه، كما استعرض سموه مجموعة من المضامين حول ما يخص مستقبل تطوير التعليم ليتوازى مع مستقبل جميع القطاعات في المنطقة نحو التطور والتكامل، واستمع لجانب من الخطط التطويرية القادمة في تعليم المنطقة.من جانبه، أعرب مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله إبراهيم البليهد عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ولمعالي وزير التعليم على الدعم والتوجيه، داعياً الله بأن يديم توفيقه وأن يسهم وزملاؤه في تعليم المنطقة بتحقيق المأمول -ىبإذن الله -.// انتهى //13:01ت م0070