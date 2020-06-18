الجبيل 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسدشن معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة مرافق المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، اليوم، المبنى الرئيس لشركة مرافق في مدينة الجبيل الصناعية على مساحة تبلغ 18،240 ألف متر مربع وبقيمة 200 مليون ريال .وأعرب معالي المهندس عبدالله السعدان عن سعادته باكتمال المشروع، مؤكداً أن المبنى يُعد معلماً من معالم مدينة الجبيل الصناعية وذلك بفضل التصميم المعماري الذي يتميز به وموقعه الإستراتيجي في المدينة.من جانبه، بين الرئيس التنفيذي لشركة مرافق المهندس عبدالله بن خليفة البوعينين، أن المبنى سيكون إضافة جديدة وذا قيمة كبيرة للموظفين حيث سيسهم في توفير موقع عمل واحد بدلاً من المواقع المتباعدة حالياً وسيحقق بيئة جاذبة ومتكاملة الخدمات.وبين أن المبنى الذي تولت إحدى الشركات الوطنية بنائه يحتوي على قبو وطابق أرضي وسبعة أدوار تشمل مكاتب الموظفين وصالات متعددة الاستخدام ومبنى خدمات ملحق يشتمل على مكاتب إدارة الأمن الصناعي ومصلى وعيادة طبية ومطعم, إضافة إلى مركز علاقات العملاء وخدمات أخرى، كما يشتمل على مسطحات خضراء ومواقف لسيارات الموظفين والزوار لتوفير بيئة مميزة لمنسوبي الشركة وعملائها.// انتهى //13:03ت م0072