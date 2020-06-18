سكاكا 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واستابع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، يرافقه وكيل التعمير والمشاريع المهندس محمد البراهيم ومدير عام المشاريع المهندس إيهاب بن عبدالهادي الذويب سير العمل في مشروع ممشى حي الربوة ، وبحث سير العمل في المشروع البالغ طوله 1800 متر ، على جانبي الطريق حيث بلغ عدد البردورات الإسمنتية المستخدمة في المشروع 18000 قطعة والإنترلوك 38000 قطعة، كما تم إنشاء مسار لهواة ركوب الدراجات الهوائية بطول 920 متراً وزراعة 2600 شجرة على جانبي الممشى وتركيب 140 عمود إنارة وعمل شبكات للري، وشبكة الأعمال الكهربائية والإنارة ، ومواقف للسيارات ، ومسطحات خضراء ، ومرافق للخدمات .وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أن إنشاء الممشى يؤكد حرص الأمانة على تطوير الخدمات المُقدّمة لسكان وزوار مدينة سكاكا، مشيراً إلى أن مشاريع ممرات المشاة تهدف إلى التشجيع على رياضة المشي والمحافظة على الصحة العامة التي تُعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030, وذلك بزيادة نسبة ممارسة المواطنين للرياضة بشكل منتظم .ووجه المهندس الشرعان خلال تفقده الممشى بعمل ممر مشاة مظلل بالأشجار في وسط الجزيرة مع ممشى صحي وعمل دوار في التقاطع نهاية الممشى غرباً، ووضع علامات توضح مسافات المشي ونصائح صحية لمرتادي الممر، مؤكداً على ضرورة تكامل وترابط ممرات المشي بكامل أجزاء مدينة سكاكا من خلال مخطط للوصول الشامل في المدينة ومشاركة السكان في آرائهم ومقترحاتهم في ذلك .وأكد الشرعان أن مشاريع الأمانة وبلدياتها تسير وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، حيث يؤكد سموه بشكل دائم على تطبيق معايير الجودة وسرعة الإنجاز لكافة المشروعات البلدية حتى يستفيد المواطن والمقيم من عطاءات التنمية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ونوه بما تحقق خلال الفترة الماضية من أعمال صيانة ورصف وإعادة تأهيل للطرق والمنتزهات ، كما أشاد بدعم ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل لمشروعات الأمانة وبلدياتها لتعزيز البنية التحتية وتوفير الخدمات للمواطنين بالمنطقة، مؤكداً حرص الأمانة على تنفيذ المشروعات بالشكل المطلوب ووفق البرنامج الزمني المحدد لها - بإذن الله -.// انتهى //13:05ت م0073