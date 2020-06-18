الرياض 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واستنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، السبت القادم، ورشة عمل افتراضية عن بعد للتعريف بمنصة سابر الإلكترونية وفوائد الربط بين المنصات الحكومية، خلال الفترة من الساعة الثالثة والنصف وحتى الساعة الخامسة مساءً.وستتطرق الورشة لشرح إجراءات المطابقة قبل وبعد تطبيق متطلبات منصة سابر، والفوائد المحتملة من الربط بين المنصات الحكومية مثل سابر ومنصة فسح الخاصة بالهيئة العامة للجمارك، التي تهدف إلى تسريع الوقت اللازم لطرح المنتجات وتسهيل الحصول على شهادات المطابقة للسلع الاستهلاكية، وكذلك ضمان سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق، ودورها في الحد من دخول المنتجات غير الآمنة للسوق السعودي.وستشهد الورشة عرض حي ومباشر عن كيفية تسجيل المنتجات في منصة سابر، وطريقة إصدار شهادات المطابقة للإرسالية. وأيضاً فقرة نقاشية عامة للإجابة على جميع استفسارات الموردين والتجار حول منصة سابر.وكانت هيئة المواصفات قد أعلنت في وقت سابق عن ربط منصتي " سابر " و" فسح"، للإسهام في تقليص مدة فسح الشحنات بالمنافذ الجمركية وتسريع الإجراءات وتقليل التكاليف على المنشآت التجارية لتمكين المستفيد أثناء استخراج البيان الجمركي التحقق من شهادة مطابقة الإرسالية بشكل آلي.وتسهل منصة "سابر" الإلكترونية على المستفيدين الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة لدى هيئة "المواصفات والمقاييس" حول العالم لفحص المنتجات وإصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونيا إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية.ودعت الهيئة الراغبين بالمشاركة في ورشة العمل التسجيل من خلال الرابط: https://bit.ly/3ddrJa6.// انتهى //14:27ت م0092