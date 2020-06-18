المذنب 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسوقع رئيس بلدية محافظة المذنب فهد بن صالح الجلعود بمكتبه عقود لمشاريع سفلتة ومرافق بلدية بمبلغ قـــدره "4.955.131" ريالاً مع إحدى الشركات الوطنية وإحدى المؤسسات المتخصصة، وذلك في إطار خطتها الهادفة إلى توفير الخدمات البلدية لتغطية كافة الأحياء والمراكز التابعة لخدماتها .وذلك لسفلتة وإعادة تأهيل بعض الطرق بأحياء محافظة المذنب والمراكز المرتبطة بها، إضافةً إلى استكمال بناء سكن عمالة البلدية ومحطة البنزين التابعة للبلدية وذلك ضمن المبادرات المقدمة من البلدية لاستكمال البنية التحتية وإيصال الخدمات التنموية في المحافظة والمراكز التابعة لها .// انتهى //14:34ت م0095