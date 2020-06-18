عمّان 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسواصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم.وراجع العيادات أمس الأول 1,213 مريضًا، حيث استقبلت عيادات الطب العام 442 مستفيدا، وعيادة الباطنية 52 حالة من مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 156 طفلاً، فيما راجع قسم الطوارئ 24 مريضا.وعيادة الأذن والأنف 31 مريضًا، كما جرى استقبال 65 مريضة في العيادات النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، واستقبلت عيادة الأسنان 26 مريضًا، وعيادة التغذية سجّلت 11 مراجعًا، كما تم إجراء 99 لقاحًا ل 37 مريضًا، و10 صور شعاعية ل 7 مرضى، و 124 تحليلًا مخبريًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 404 وصفات طبية.// انتهى //14:36ت م0096