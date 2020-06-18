الدمام 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس "903" جولات رقابية، و "11" جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفر عنها قيد "117" مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية، و '98" مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و "39" مخالفة للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات الحظر، و "3" مخالفات تكدس في مساكن العمالة.كما تم الانتهاء من غسل وتعقيم وتطهير "890" موقعا، باستخدام "181849" لتراً من المعقمات والمطهرات المستخدمة، بمشاركة "477" فرداً بالإصحاح البيئي، فيما تم رفع "7848" طنا من النفايات، و إزالة "3772" متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة "9522" من الكوادر البشرية بالنظافة.وتأتي هذه الجولات وأعمال الإصحاح البيئي وأعمال النظافة ضمن التدبير والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس " كورونا "، حيث تواصل أمانة الشرقية جهودها المبذولة في غسل وتعقيم وتطهير كافة المواقع والمرافق، وأماكن التجمعات في المنطقة، وفق خطة دورية تنفذها الأمانة بشكل يومي لتتم آلية التعقيم والتطهير بشكل متكرر؛ لضمان بيئة صحية للمجتمع ولسلامة أفراده من هذا الوباء.وتواصل الأمانة استقبال البلاغات فيما يخُص المخالفات وما يأتي ضمنها من الخدمات البلدية على رقم مركز البلاغات "940"، حيث تُباشر البلاغات وتُعالجها حسب خطة مجدولة يتم فيها الوقوف على الأسواق والمراكز التجارية وأماكن التجمعات بالمنطقة.// انتهى //14:49ت م0099