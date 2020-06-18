أبو عريش ٢٦ شوال ١٤٤١ الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٠ م واسنفذت لجنة وفرة السلع والخدمات اللوجستية المنبثقة عن لجنة الطوارىء بمنطقة جازان اليوم ، جوالات رقابية على الأسواق المركزية والمستودعات التموينية بمحافظة أبو عريش ، للتأكد من وفرة المنتجات والسلع التموينية.وأوضح ممثل فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بجازان رئيس اللجنة ماجد بن أحمد معشي أن اللجنة تراقب بشكل مستمر جميع منافذ البيع لضبط وتشديد العقوبات ضد أي مخالفات برفع أسعار السلع الرئيسة والمستلزمات الوقائية أو تخزينها والامتناع عن بيعها .‏‎ من جانبه أكد مسؤول التموين بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان عضو اللجنة علي بن عبده أبو شملة وفرة المواد الغذائية الأساسية والتموينية من مختلف الأصناف في منافذ البيع في المراكز التجارية الكبرى، ومحلات السوبر ماركت والمستودعات وبكميات كبيرة إضافة لتوفر السلع بأسعار مناسبة وسط تنافس كبير للأسواق ، داعياً المواطنين والمقيمين إلى عدم تداول المعلومات غير الصحيحة حول وفرة السلع والتعاون مع فرع الوزارة بالمنطقة من خلال تقديم البلاغات والشكاوى على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" في حال رصد أي مخالفات أو تجاوزات تجارية.// انتهى //16:03ت م0131