الرياض 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسعقد المركز الوطني للتنافسية اليوم، ورشة عمل عن بعد بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي - الأونسيترال بعنوان "دور استطلاع آراء العموم في تطوير العملية التشريعية.. الواقع والمأمول"، قدمها الخبير القانوني لوكا كاستيلاني، بحضور معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي، ومعالي مساعد وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز المكلف الدكتورة إيمان المطيري، وعدد من المسؤولين والمتخصصين من القطاعين العام والخاص.وتهدف ورشة العمل إلى الاستفادة من خبرات الأونسيترال وأفضل الممارسات في مجال استطلاع آراء العموم عند إعداد مشروعات الأنظمة وما في حكمها، وتضمنت محاور الورشة مناقشة شمولية استطلاع آراء العموم والدور المأمول في تطوير الأنظمة واللوائح على المستوى الوطني، ودور الأنظمة والسياسات العامة في دعم عملية التشاور واستطلاع آراء العموم "نصوص الأونسيترال أنموذجًا"، إضافة إلى أهمية دعم أصحاب المصلحة لعملية استطلاع الآراء، وعدم تأخير العملية التشريعية بالآراء غير المناسبة.الجدير بالذكر أن وحدة دعم الأنظمة واللوائح تعمل على إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، وإعداد نماذج الاستطلاع، وتقويم الآثار، وتعميمها على الجهات الحكومية، إلى جانب تقديم الملحوظات والمرئيات حول نتائج الاستطلاع للجهة صاحبة المشروع.// انتهى //16:11ت م0132