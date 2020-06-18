الأحساء 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأجرت أمانة الأحساء أمس القرعة العلنية الإلكترونية لتوزيع 648 قطعة أرض للمواطنين الذين صدرت لهم منح أوامر سامية على مخطط مساحته 5.7 ملايين متر مربع.وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم، أن خطوة الأمانة في إجراء قرعة إلكترونية علنية تُبث عبر قنوات التواصل الرسمية مباشرةً، وباطلاع المواطنين عليها من مواقعهم "عن بُعد" وتقديم خدمة تعد الأولى من نوعها على مستوى أمانات المملكة، بإشراف ومتابعة جهات الاختصاص في وزارة الشؤون البلدية والقروية.وأشار إلى أن أمانة الأحساء أتاحت مسبقاً لمن شملتهم منح الأوامر السامية لتحديث واستيفاء البيانات إلكترونيًا، وذلك تيسيراً عليهم واختصاراً للجهد والزمن وامتداداً لجهود الأمانة الرامية إلى ترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة – أيدها الله- بالتيسير على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية من خلال المنظومة التقنية.//انتهى//16:11ت م0133