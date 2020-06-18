أبهـا 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسالتقى رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أمس بالمدير العام للتعليم بمنطقة عسير سعد الجوني، وذلك في مقر إدارة الجامعة بقريقر.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجامعة والإدارة في عدد من الجوانب من أبرزها دعم برامج الموهوبين وجوانب التميز وتجويد الأداء، وتدريب الكوادر الإدارية والتعليمية، إلى جانب بحث مدى الاستفادة من بعض المباني لدى الجهتين، وذلك في إطار مذكرة التعاون القائمة.// انتهى //16:12ت م0134