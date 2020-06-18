ظهران الجنوب 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسواصلت الفرق الميدانية التابعة لبلدية سراة عبيدة اليوم أعمالها الميدانية المتزامنة مع هطول الأمطار التي تشهدها المحافظة، ضمن خطتها المعدة لمعالجة آثار هذه الأمطار، وذلك من خلال فتح الطرق المتضررة من سقوط الأحجار أو تجمعات المياه وإصلاح أعطال الإنارة .وبينت البلدية أن فرق الطوارئ العاملة على مدار الساعة، باشرت بمتابعة المستجدات في هذا الشأن، لاتخاذ اللازم حيال انقطاع الطرق وإصلاح إنارة الشوارع وتنظيف مخلفات السيول في جميع الأحياء والقرى , ضمن خطة الطوارئ المعدة سابقا استعداداً لموسم الأمطار.// انتهى //16:14ت م0135