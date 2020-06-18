حائل 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واستابعت الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة حائل من خلال جولاتها الميدانية المستمرة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك في الأسواق التجارية والميادين العامة، والتأكد من التزام جميع المواطنين والمقيمين بما أصدرته الجهات الرسمية من التعليمات للوقاية والحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).كما قامت الجهات الأمنية بتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة في عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بناءً على تعليمات وزارة الصحة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.// انتهـى //16:15ت م0136