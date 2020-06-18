الدمام 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسنظم تعليم الشرقية ممثلاً في إدارة الشؤون الصحية المدرسية اليوم فعالية عن بعد بعنوان "نعوذ بحذر" بمشاركة المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان.وأكد الدكتور الشلعان، أهمية الدور البارز الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة "أعزها الله" في اتخاذ التدابير اللازمة والعلمية للتصدي والوقاية من انتشار جائحة كورونا المستجد وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد الطيبة.وأشار إلى أن وزارة التعليم اتخذت مبكراً جميع الإجراءات الاحترازية والخطط الوقائية، وفعلت دور إدارات الصحة المدرسية وعززت من الشراكة مع الجهات الصحية بالمناطق لمكافحة الجائحة.//انتهى//16:18ت م0139