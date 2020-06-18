بيروت 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسسجّلت لبنان اليوم، 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 5 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و حالة من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1495 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1461 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 944 حالة.// انتهى //16:19ت م0140