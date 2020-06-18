أبهـا 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واستنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ضمن مشروع "مبادرون" خلال الفترة 28 - 29 من شهر شوال الجاري، دورة تدريبية عن بُعد تحت عنوان "التخطيط الإستراتيجي التنفيذي".وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر علوان عقيل أن الدورة تستهدف النساء، وتقام عن بعد لمدة 3 ساعات من الساعة 7 – 10 مساء، لافتاً الانتباه إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى التعرف على كيفية صياغة الرؤية والرسالة الإستراتيجية ووضع الأهداف الإستراتيجية للمنظمة، وكذلك التعرف على كيفية عمل التحليل البيئي المتكامل باستخدام مصفوفات التحليل الكمي SWOT، وتحديد العوامل المحددة والمؤثرة في نجاح أو فشل الاختيار الإستراتيجي, إضافة إلى التعرف على التنفيذ الدقيق للإستراتيجية والربط بين الخطة الإستراتيجية للمنظمة والخطة التنفيذية، وفهم الأساليب المستخدمة في مراجعة ومراقبة تنفيذ الإستراتيجية.// انتهى //16:20ت م0141