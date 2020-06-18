القنفذه 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسجهزت الشؤون الصحية بالقنفذة أربعة مستشفيات ومركزاً صحياً لتقديم خدمة عيادات تطمن حيث تعمل هذه العيادات بواقع 16 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع، للكشف عن فيروس كورونا المستجد دون موعد مسبق.وأوضحت صحة القنفذة أن المستشفيات والمركز الصحي التي خصصت لتقديم خدمة عيادة تطمن هي مركز صحي الشرقية بالقنفذة، ومستشفى القنفذة العام، ومستشفى المظيلف العام، ومستشفى ثريبان العام ومستشفى نمرة العام.يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، و قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي للجميع من مواطنين ومقيمين أومخالفي نظام الإقامة .// انتهى //16:54ت م0158