الرياض 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسقدم معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم شكره وتقديره لكل من شارك في حملة التبرع بالدم التي أقامتها الهيئة بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف كل عام 14 يونيو سواء من منسوبي ومتطوعي الهيئة لاسيما وأن العالم بأسره هذا العام يحتفل بهذه المناسبة وسط ظروف استثنائية في ظل جائحة كورونا وقلة عدد المتبرعين في المستشفيات نتيجة تلك الجائحة حيث أتت هذه المبادرة من منطلق إحساسنا في الهيئة بالمسؤولية الإنسانية والمجتمعية تجاه الحالات الحرجة في المستشفيات التي تحتاج إلى التبرع بالدم في مختلف مناطق المملكة.وأوضح معاليه أن الهيئة حرصت هذا العام على التنسيق مع بنوك الدم في مختلف مناطق المملكة بالحضور في مقرات الهيئة الرئيسة بمختلف مناطق المملكة، ومراعاة أعلى معايير السلامة الصحية بالشراكة مع القائمين على بنوك الدم حيث جهزت غرف في مقرات الهيئة بمختلف فروعها تتوافق مع اشتراطات السلامة والاحترازات الصحية.وشارك في الحملة التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر في 12 منطقة إدارية من مناطق المملكة أكثر من 514 متبرعًا من الموظفين والمتطوعين بالهيئة، الذين ساهموا في التبرع بـ 231,300 مليجرام من الدم.وأكد معاليه أن التبرع بالدم عمل إنساني من صميم عمل الهلال الأحمر، حيث أطلقت الهيئة هذه الحملة لدعم القطاعات الصحية، لاسيما في ظل احتياج بنوك الدم إلى المزيد من الوحدات خلال الأزمة الراهنة، فضلا عن كونه عملا صحيًا له العديد من الفوائد الصحية على الفرد.مما يذكر أن التبرع بالدم له العديد من الفوائد الصحية من أهمها زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة و زيادة نشاط الدورة الدموية، كما أن التبرع بالدم يساعد على تقليل نسبة الحديد في الدم لأنه يعد أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.// انتهى //16:56ت م0159