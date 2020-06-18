الرياض26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسثمن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة الجهود غير المسبوقة والمثمرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، التي تؤكد حرصها على صحة المواطن والمقيم، سائلين الله عز وجل أن يرفع عن وطننا هذه الجائحة.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد عن بعد أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد.وتم خلال الاجتماع اعتماد استئناف دوري شباب الممتاز وتصفيات أبطال المناطق لدوري الشباب وتصفيات أبطال المناطق لدوري الدرجة الثانية على أن يتم تأجيل دوري الناشئين وترحيل بقية المسابقات إلى الموسم القادم الذي سينطلق مع بداية شهر أكتوبر المقبل.وصادق المجلس على مشاركة لاعب محترف أجنبي ولاعب مواليد وتسجيل لاعب واحد بنظام الإعارة لكل نادي خلال الموسم المقبل، على أن يسمح بتسجيل ثلاثة لاعبين من مواليد السعودية في فئة الناشئين من مواليد ٢٠٠٦/٢٠٠٧ وأن يحضر اثنان منهم في الملعب أثناء المباراة والإبقاء على لاعب واحد في فئة الشباب بالملعب، كما تم رفع السن القانوني للاعبي فئة دوري الشباب ليشمل مواليد سنة ٢٠٠٢/٢٠٠٣/٢٠٠٤ وذلك لمشاركة هذه الفئة في البطولة الآسيوية للشباب.وأقر مجلس الإدارة إعداد برنامج للمنتخب الأول استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية خلال شهري نوفبمر ٢٠٢٠ وفبراير ٢٠٢١ وإعداد قائمة جديدة للاعبي النخبة وإعداد منتخب الشباب للبطولة الآسيوية للشباب ٢٠٢٠ ، ودعم المنتخب السعودي في البطولة العالمية الإلكترونية التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي ، والموافقة على اعتماد لجنة الرياضيين بالاتحاد برئاسة اللاعب هاني آل محمد وعضوية اللاعبين محمد الصقر ومحمد المرواني وأيوب الهوساوي ، و نور زاهر.// انتهى //16:59ت م0161