محايل 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسواصلت بلدية محافظة البرك التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم تطهير وتعقيم ساحات المساجد والجوامع في المحافظة والمراكز التابعة لها .وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله الرياعي أن مبادرة تطهير وتعقيم المساجد والجوامع تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19،وتكثيف جولات الإصحاح البيئي من خلال التنظيف والتطهير والتعقيم للمناطق الحيوية بالمحافظة وجميع المراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية.// انتهى //17:16ت م0163