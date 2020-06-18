اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بنسبة 1.12%
الخميس 1441/10/26 هـ الموافق 2020/06/18 م واس
بيروت 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.12%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 605.48 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 162 ألفاً و197 سهماً، بقيمة مليون و 864 ألفاً و769 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 51 صفقة.
كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و286 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و216 الف دولار لجلسة التداول السابقة.
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17:16ت م
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