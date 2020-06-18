بيشة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسخصصت مديرية الشؤون الصحية في محافظة بيشة 6 عيادات تطمن في قطاعاتها للعمل طيلة أيام الأسبوع لخدمة أي شخص يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، مثل الارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس أو السعال، حيث سيتم استقباله في المستشفى أو المركز الصحي المخصص بهما عيادة تطمن.وأوضحت صحة بيشة أن مواقع المستشفيات والعيادات في كل من مركز صحي مخطط 1 ومستشفى العلاية العام، ومستشفى تبالة العام ومستشفى تثليث العام 24 ساعة ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي خثعم 16 ساعة ولمعرفة مواقع المنشآت التي تقدم هذه الخدمه الدخول على الرابط: https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Tataman-Clinics/Pages/Bisha.aspx .// انتهى //17:17ت م0165