القدس المحتلة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من عائلة واحدة بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطن منصور أبو غربية، ونجليه محمود، وأحمد، قبل أن تعتقلهم عقب اقتحام حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.// انتهى //17:18ت م0166