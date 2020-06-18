الرياض 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وذلك لتخصيص أموال التبرعات الناتجة عن تنظيم بطولة "لاعبون بلا حدود" للألعاب الإلكترونية لصالح المنظمات والجهات الدولية مثل جافي واليونيسف ومركز الطب الدولي التي تُعنى بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19).وسيجري بموجب المذكرة تخصيص أموال التبرعات الناتجة من تنظيم بطولة (لاعبون بلاحدود) للرياضات الإلكترونية والبالغة عشرة ملايين دولار لدعم المنظمات المعنية بمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره في أنحاء العالم، حيث سيتولى المركز التنسيق مع تلك المنظمات لإيصالها لمستحقيها.وقع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقعها عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الرئيس التنفيذي تركي بن مشاري الفوزان.ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الدول المتضررة من جائحة كورونا وتجاوز خلفياته الصحية والاقتصادية الخطيرة على شعوب العالم.//انتهى//17:22ت م0167