رفحاء 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأظهر مؤشر قياس نسبة النفايات المنتجة أن بلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية رفعت خلال الربع الأول من عام 2020م 60.933 طنا من النفيات المنتجة ، توزعت على: "يناير 11833طنا ، وفبراير23500 طن، ومارس 25600 طن ".وبينت البلدية أنه جرت معالجة تلك النفايات بشكل كامل، وأنها تبذل قصارى جهدها وإمكاناتها في مجال النظافة، مشيرة إلى أنها وفّرت المعدات اللازمة والعمالة لضمان إزالة كل ما يمثل ضرراً على البيئة أو يشوه المنظر العام، وترحيل النفايات بشتى أنواعها.وحثت البلدية المواطنين والمقمين على ضرورة الإبلاغ عن وجود نفايات من خلال الاتصال على طوارئ البلدية "940" لاستقبال البلاغات أو الشكاوى على مدار الساعة.// انتهى //17:53ت م0171