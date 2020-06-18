ينبع 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واساعتمدت إدارة تعليم ينبع اليوم, خطة توزيع المقررات الدراسية التي تبدأ الإدارة في تنفذها بعد اكتمال وصولها، وسط جاهزية واستعداد لجميع التجهيزات الضرورية من إعداد وتجهيز الاحصائيات لجميع مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها.واطلع مدير تعليم ينبع رئيس لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي على خطة عمليات حصر احتياج المقررات الدراسية وترحيلها للمدارس، وناقش الخطط البديلة في حال تأخر أي مقرر بحسب وصول المقررات، واستعرض عددًا من العمليات لتذليل المعوقات التي قد تواجه عملية الترحيل، ومضاعفة الجهود لبداية مثالية وجادة للعام الدراسي الجديد.وشدد الدكتور العقيبي على أن تقوم فرق النظافة والصيانة بالإدارة، وبالتنسيق مع إدارة المستودعات بعملية التعقيم والتطهير للمستودعات ، و أخذ التدابير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا والحد من انتشاره، وبما يضمن بيئة آمنة وصحية بالمستودعات.// انتهى //17:55ت م0172