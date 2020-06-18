مكة المكرمة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسنظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة لقاءً افتراضياً عن دور صحافة الموبايل في تعزيز المحتوى الإعلامي، قدمه المدرب مبارك الدجين.واستعرض الدجين نشأة صحافة الموبايل وعلاقتها بالوسائل الإعلامية الأخرى، مشيراً إلى أنها تعد أحد أشكال الإعلام الإلكتروني المعني بصناعة المحتوى الإعلامي (المكتوب، والمسموع، والمرئي) عبر تطبيقات الهواتف الذكية وفق المعايير المهنية واستخدام الأدوات الاحترافية، ومن ثم مشاركته في منصات الشبكات الاجتماعية أو مع مختلف وسائل الإعلام.وبين أن إمكانيات صحافة الموبايل ومدى قدرتها على الحضور والمنافسة تتمثل في شيوع الهواتف الذكية، والمرونة في الاستخدام، ووفرة التطبيقات والمعدات، وقلة التكاليف، وجودة المحتوى، وسرعة إنجاز العمل ومشاركته، والإدارة الذاتية للمحتوى، والبث المباشر، فضلاً عن شبكة المراسلين، وتكريس مفهوم الصحفي الشامل.إلى ذلك أوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي أن اللقاء يأتي ضمن جهود الفرع لتحقيق أهداف الهيئة، مؤكداً أهمية صحافة الموبايل كونها جزء من الإعلام الجديد.// انتهى //18:48ت م0185