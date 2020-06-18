الرياض 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأعلن مجلس أمناء الأكاديمية المالية برئاسة معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز تعيين مانع بن محمد آل خمسان مديرًا عامًا للأكاديمية.وقدم آل خمسان الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، وأعضاء المجلس على هذه الثقة، متطلعاً إلى تحقيق الأهداف التي يسعى المجلس إلى تطويرها والارتقاء بالأكاديمية إلى المستويات المنافسة عالميًا لتمثل ذراعًا رئيسيًا في تدريب وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي لمواكبة التطور الاقتصادي الشامل الذي تعيشه المملكة بفضل رؤية المملكة 2030.وحصل آل خمسان على درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من جامعة نيوانجلند في أستراليا ، وبدأ حياته المهنية مع معهد الإدارة العامة في عام 2007م ، حيث تدرج في عدة مناصب حتى تولى منصب مساعد الرئيس التنفيذي لمركز الأعمال للعمليات، وفي عام 2018م انتقل إلى العمل في مؤسسة النقد العربي السعودي كمدير لإدارة التدريب والتطوير بالمعهد المالي وفي بداية عام 2019م انتقل للعمل في هيئة السوق المالية وكُلف بإدارة مشروع تأسيس الأكاديمية المالية واستقلالها، وهي إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي في رؤية المملكة 2030.// انتهى //19:13ت م0190